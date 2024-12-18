ŞOK, 18-24 Aralık tarihleri arasında ekstra ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Teknoloji meraklılarından ev dekorasyonu ve bakımına kadar geniş bir yelpazeye hitap eden fırsatlar, bu hafta mağazalarda alıcılarını bekliyor. Dyson V15 Submarine şarjlı dikey süpürge gibi premium ürünlerden, Philips filtre kahve makinesi ve Hiking bluetooth hoparlör gibi kullanışlı elektronik cihazlara kadar pek çok seçenek, oldukça uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bunun yanı sıra, makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ve giyim seçenekleri ile ŞOK, şıklığınızı ve rahatlığınızı da ön planda tutuyor. Eğer hem teknolojiyi hem de ev ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla almak istiyorsanız, bu hafta ŞOK’a uğramadan geçmeyin.

ŞOK ekstra ürünleri

Dyson V15 Submarine şarjlı dikey süpürge: 29.999 TL

Philips filtre kahve makinesi: 2.499 TL

Hiking bluetooth hoparlör: 2.499 TL

Hiking robot süpürge siyah: 7.999 TL

Reeder kiddo akıllı çocuk saati: 1.799 TL

İXtech bluetooth kulak içi kulaklık: 1.299 TL

Samsung 11 kg çamaşır makinesi: 25.999 TL

Simfer çift kapılı buzdolabı: 9.999 TL

Simfer Uhd smart televizyon: 12.999 TL

ŞOK’ta makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünleri

Mon Amour super stay full lash mascara: 89,90 TL

Mon Amour Extra Shine Lipgloss: 69,90 TL

Mon Amour Roll On Lip Gloss: 37,90 TL

Emotion deodorant: 139 TL

Lady club vücut spreyi: 64 TL

Niche kadın edt/adam blue erkek edt: 149 TL

LED ayna: 189 TL

Garnier makyaj temizleme suyu: 99,90 TL

Makyaj fırça seti: 119 TL

Kalpli kutu makyaj süngeri: 59 TL

Palette saç boyası çeşitleri: 89 TL

ŞOK aktüel ürünler

Forever ledli seramik ev: 219 TL

Forever ağaç led mum: 229 TL

Gaz lambası: 299 TL

Cam şişe ışık zinciri: 129 TL

Metal top ışık zinciri: 149 TL

Işık zinciri 20 led: 99,95 TL

Işıklı metal kardan adam: 349 TL

Orbus peri led ışık: 89,95 TL

Orbus yıldız led ışık: 119 TL

Şamdan mum konik: 49,95 TL

Bardak mum: 59,95 TL

Kapsül mum 4’lü: 69,95 TL

Kadın peluş terlik: 199 TL

Ponponlu ev babeti: 89,95 TL

Erkek boxer: 59,95 TL

Kadın slip 2’li: 59,95 TL

Peluş çorap: 34,95 TL

Dantelli bralet: 99,95 TL