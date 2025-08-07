Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin sahalara dönüşü, teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibinin kararıyla ertelendi. Sakatlığını atlatmak üzere olan yıldız oyuncu, antrenman temposunu artırmak istese de teknik kadro bu isteğe temkinli yaklaşıyor.

Icardi'nin, iki hafta içinde formasına kavuşmak istediği öğrenildi. Ancak sağlık heyeti, oyuncunun yaşadığı ciddi sakatlık sonrası vücudunda oluşan kilo fazlası ve olası bir nüks riskine dikkat çekerek, sahalara dönüş sürecinin yavaş ilerlemesini önerdi.

Okan Buruk da bu öneriye destek vererek, Icardi’nin hem Gaziantep FK hem de Karagümrük maçlarında forma giymemesine karar verdi. Böylece Arjantinli yıldızın acele ettirilmeden, tam hazır hale geldiğinde sahalara dönmesi planlanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte gözler şimdi, Icardi'nin tam anlamıyla sağlığına kavuşacağı tarihe çevrildi.