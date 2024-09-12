İşsizliğe çözüm üretmek amacıyla Ödemiş Belediyesi, İstihdam Ofisi’ni hizmete açtı. Belediye Hizmet Binası giriş katında faaliyet gösterecek olan ofis, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek, nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca, istihdam.odemis.bel.tr adresi üzerinden de online başvuru yapılabilecek.

Ödemiş ve çevresi için istihdam kapısı

İstihdam Ofisi, Ödemiş ve çevresindeki işverenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplu iş görüşmelerine ev sahipliği yaparak iş arama süreçlerini hızlandırıyor. Belediye, hem iş arayan gençleri hem de personel arayan firmaları bir araya getirerek ilçedeki işsizlik oranını düşürmeyi planlıyor.

"İşsizlik sorununa çözüm arıyoruz

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, seçim sürecinde işsizlik sorununu sıklıkla dile getirdiklerini belirterek, belediyenin bu konuda önemli bir adım attığını vurguladı. “Gençlerimiz için iş fırsatları yaratmaya çalışıyoruz. İstihdam Ofisimiz, bu zor dönemde iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir köprü görevi görecek” dedi.

Online ve fiziksel başvuru imkanı

Hem iş arayanlar hem de işverenler, Ödemiş Belediyesi’nin İstihdam Ofisi’ne belediyedeki ofis aracılığıyla ya da istihdam.odemis.bel.tr web sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler.