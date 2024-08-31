Ödemiş Belediyesi, Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü dolu dolu etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 2 Eylül'de başlayacak olan kutlamalar, 9 Eylül’e kadar sürecek ve Ödemiş halkı ile ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Etkinlikler arasında futbol turnuvaları, konserler, söyleşiler ve çocuklara özel gösteriler yer alacak.

Masterler futbol turnuvası başlıyor

Etkinlikler, 2 Eylül Pazartesi günü Masterler Futbol Turnuvası ile start alacak. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Ödemiş Futbol Sahasında düzenlenecek olan turnuvada, saat 19:00’da Selçuk Efes Masterler, Tire Gücü Spor ile karşı karşıya gelecek. Ardından saat 21:00’de Ödemiş Masterler, Tire Efendi Spor ile mücadele edecek. Turnuvanın heyecanla beklenen final karşılaşmaları ise 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:00'da gerçekleşecek.

3 Eylül kurtuluş günü coşkusu

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü olan 3 Eylül’de, Hükümet Meydanı’nda düzenlenecek törenlerle zafer coşkusu yaşanacak. Saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak olan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Ödemiş’in kurtuluşunu simgeleyen üç pare top atışı ve sirenlerin çalınmasının ardından halk oyunları gösterileri ve kurtuluş gününü canlandıran teatral performanslar izleyicilerle buluşacak. Etkinlikler, coşkulu bir kortej yürüyüşü ile son bulacak.

Ödemiş Milli Fuarı’nda 40. yıl

3 Eylül akşamı, kutlamaların bir diğer önemli durağı olan 40. Ödemiş Milli Fuarı’nın açılışı gerçekleştirilecek. 125. Yıl Kültürpark karşısında yer alan fuarın açılış töreni saat 20:00’de yapılacak. Açılışın ardından saat 21:30’da, sevilen sanatçı Manuş Baba sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Çocuklara özel etkinlikler ve konserler

4 ve 5 Eylül tarihlerinde Ödemiş Milli Fuarı alanında konserler ve çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. 4 Eylül akşamı solist Senem Ersin Genç ve EGEBAND, 5 Eylül akşamı ise Yeşim Dal ve Kenan Arat sahne alacak. Konserler saat 21:30’da başlayacak. Ayrıca, 4 Eylül Çarşamba saat 19:00’da çocuklara yönelik animasyon gösterileri ve çeşitli eğlencelerle dolu bir program gerçekleştirilecek.

Dev ekranda UEFA maç keyfi

Futbolseverler için de harika bir program hazırlandı. 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye’nin maçları, fuar alanında kurulan dev ekranda canlı olarak izlenebilecek. 6 Eylül Cuma akşamı saat 21:45’te Galler-Türkiye maçı, 9 Eylül Pazar günü ise saat 21:45’te Türkiye-İzlanda maçı dev ekranda futbolseverlerle buluşacak.

Etkinliklerin bir diğer öne çıkan programı, şair, yazar, gazeteci ve tiyatrocu Sunay Akın'ın katılımıyla gerçekleşecek olan söyleşi olacak. Akın, 7 Eylül Cumartesi saat 20:00’de Saray Salon’da (eski otogar yanı) “Zafere Giden Yol” gösterisiyle izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşatacak.