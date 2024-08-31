Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen NARKOÇELİK operasyonlarında, uyuşturucu madde kullandığı belirlenen 6 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Operasyonun detayları

Aydın'da uyuşturucuya karşı kararlı mücadelesini sürdüren jandarma ekipleri, Didim ilçesinde düzenledikleri NARKOÇELİK operasyonlarıyla bir kez daha uyuşturucuya geçit vermedi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışmanın ürünü olarak öne çıktı.

Adli işlem sürüyor

Operasyonlar sırasında B.O. (32), K.E. (32), C.H. (46), M.D. (24), M.Y. (30) ve F.D. (32) isimli şüpheliler, yapılan kontrollerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma tarafından sağlık kurumlarına sevk edilerek gerekli testlerden geçirildi ve uyuşturucu madde kullandıkları kesinleşti.

Gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.