Çanakkale, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha büyük bir heyecanla kutladı. Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu’na bağlı Çanakkale Rotary Kulübü tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen “Uluslararası Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı”, dünyanın dört bir yanından gelen yüzücüleri tarihi boğazın serin sularında buluşturdu.

Toplam 1.434 sporcu, Avrupa yakasındaki Eceabat Maydos Kumsalı’ndan start alarak Asya yakasındaki Çanakkale İskele Meydanı’na kulaç attı. Yarışmacılar, yaklaşık 6.482 metre uzunluğundaki parkuru, dostluk, barış ve dayanışma mesajları eşliğinde tamamladı.

Efsane ve Zafer Bir Arada

Yarış, antik çağın ünlü aşk hikâyesi Hero ile Leandros’un efsanesinden ilham aldı. Sporcular, kıtaları değil, kalpleri birleştirerek dünyaya “barış ve dostluk” mesajı verdi. Çanakkale Rotary Kulübü Başkanı Sevil Ural, yarışın Zafer Bayramı’na anlam kattığını belirterek, “Her kulaç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarına şükranla atıldı. Bu organizasyon, hem spor hem de Zafer Bayramı coşkusunu yücelten bir etkinliktir” dedi.

Büyük Destek ve Güvenlik Önlemleri

Etkinlik, Çanakkale Rotary Kulübü üyeleri, kamu kurumları, sponsor firmalar ve 380 gönüllü sayesinde gerçekleştirildi. Yarış boyunca güvenlik en üst düzeyde tutuldu; balıkçı tekneleri, hızlı botlar, Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, ambulans botu ve 40 kano sporculara eşlik etti. Ayrıca 33 hakem ve 16 cankurtaran görev yaptı.

Dereceler ve Ödüller

Genel klasmanda kadınlarda birinciliği 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, 56 dakika 3 saniyelik derecesiyle kazandı. Onu 58 dakika 51 saniye ile Nil Kara ve 59 dakika 6 saniye ile Aybike Su Irçağ izledi. Erkeklerde ise Steven Claes 51 dakika 3 saniye ile birinci olurken, Özkan Dizdar 56 dakika 15 saniye ve Denizhan Dağdelen 58 dakika 59 saniye ile ikinci ve üçüncü oldu.

Yarışın en dikkat çekici ismi, kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu oldu. Topaloğlu, birincilik sevincini, “Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” sözleriyle dile getirdi. 15 yaşındaki Güney Berk Kaya da Çanakkale Boğazı’nı yüzerek geçmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyon Başkanı Adnan Sözeri, törende dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti ve yarışa katılan tüm yüzücüleri tebrik ederek, etkinliğin Zafer Bayramı’na değerli bir katkı sunduğunu ifade etti.