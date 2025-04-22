Parma ile Juventus, 23 Nisan Çarşamba günü Serie A'da karşılaşacak. Maç 19.30’da başlayacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Parma-Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (23 Nisan 2025)

İtalya Serie A'da 2024-2025 sezonunun kritik maçlarından biri olan Parma ile Juventus karşılaşmasının yayın bilgileri belli oldu. Sporseverler, karşılaşmayı hangi kanallardan canlı izleyebileceklerini merak ediyor.

Parma-Juventus maçı yayın bilgileri

Parma ile Juventus arasındaki Serie A mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Yayınlar Türksat uydusu üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallardan da erişilebilir durumda olacak.

Müsabaka, Türkiye saati ile 19.30’da başlayacak.

Parma-Juventus maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Karşılaşma, Parma'nın sahası olan Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Parma-Juventus maç günü, saati ve kanal bilgileri

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Parma - Juventus 23 Nisan 2025 Çarşamba 19:30 S Sport Plus, S Sport 2 (şifreli)