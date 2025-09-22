İzmir’in Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi Beydağ-Tire kara yolunda meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü. 3 gün önce doğum yapan Emira Hilal (35) hayatını kaybederken, 6’sı çocuk 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan alkollü kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza ayrıntıları

Dün saat 21.30 sıralarında, Hulusi P. yönetimindeki 34 HP 140 plakalı kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan H.M. yönetimindeki 50 MA 1344 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

Yaralılar ve hayatını kaybeden

Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Emira Hilal yaşamını yitirdi. Kamyonette bulunan ve 6’sı çocuk olan M.M. (6), S.Ö. (3), N.H. (24), K.Ş. (2), A.T. (4), Ö.M. (1), L.Ş. (2 aylık) ve S.Ş. (29) yaralandı.

Müdahale ve gözaltı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde, kamyonet sürücüsü Hulusi P.’nin 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği, olay yerinde güvenlik ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.