Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında önemli bir adım atarak "Kent Lokantası"nı hizmete sundu. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, CHP İl Başkan Vekili Barış Özdemir ve diğer önemli isimler katıldı. Tören, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Dar gelirli vatandaşlara destek

Kent Lokantası, vatandaşların uygun fiyatla sağlıklı gıdalara erişimini hedefliyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, açılış konuşmasında ekonomik kriz ve enflasyonun artışına rağmen, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Turan, Kent Lokantası’nın esnafla rekabet değil, dar gelirli vatandaşlara destek amacı taşıdığını vurguladı. “Hedefimiz, zor günler yaşayan vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda hazırlanan lezzetli yemeklere uygun fiyatla ulaşmalarını sağlamak” dedi.

Belediyenin kaynakları hassasiyetle kullanılacak

Başkan Turan, belediyenin her kuruşunu dikkatli bir şekilde yönetme sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Artan maliyetlere rağmen halk adına projeleri sürdüreceklerini belirtti. Kent Lokantası’nın toplumsal dayanışmanın ve paylaşma kültürünün bir sembolü olduğunu söyledi.

Başkan Cemil Tugay’dan destek mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuşmasında, CHP’li belediyelerin İzmir’e sahip çıkacağını ve kentin kaderini değiştirecek projeleri gerçekleştireceklerini belirtti. Tugay, halkla dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yaparak, “Sıkıntılı günleri aşacağız ve Türkiye genelinde sorunların düzeldiği bir döneme gireceğiz” dedi. Ayrıca, Ödemiş’in ve çevre ilçelerin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kent Lokantası’nın menü ve açılış saatleri

Ödemiş Kent Lokantası, hafta içi her gün 11:30-14:30 saatleri arasında hizmet verecek. Menüde doyurucu ana yemek, pilav veya makarna, salata ve tatlı veya meyve gibi yardımcı yemekler bulunacak. Menü fiyatı ise 60 TL olarak belirlendi.