Analistler, cesaret verici ekonomik verilerin ve güçlü kazançların hisse senetlerinin çarpıcı bir dönüşüm geçirmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

S&P 500 Endeksi, Ağustos ayı başında yaşadığı kayıpları hızla telafi ederek yatırımcıların yüzünü güldürdü. Resesyon korkularının azalması ve güçlü ekonomik veriler, piyasalarda olumlu bir hava estirdi.

Olumlu ekonomik veriler ve güçlü kazançlar

Borsagundem.net’in derlediği bilgilere göre, S&P 500 Endeksi dünü, Ağustos ayının başlarında yaşadığı tüm kayıplarını telafi ederek kapattı. Endeksin sekiz yılın en kötü ay başlangıcını kaydetmesinin ardından gelen bu hızlı toparlanma, yatırımcılar için baş döndürücü oldu. Perşembe kapanışına göre, S&P 500 Ağustos ayında yüzde 0,4 oranında yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise ay içinde belirgin bir gerileme yaşadı.

Durgunluk korkuları azalıyor

Wall Street uzmanları, bu haftaki güçlü ekonomik verilerin, yatırımcıların yaklaşan bir ABD durgunluğuna ilişkin korkularını çürüttüğünü belirtiyor. Bu durum, Fed’in gelecek ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını artırıyor. Bu haftanın başlarında yayınlanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının azalmaya devam ettiğini gösterirken, Perşembe günü yayınlanan iş gücü piyasası raporları da ABD ekonomisinde durgunluk riskini hafifletti.

Walmart'ın güçlü kazançlarıyla birlikte, özellikle S&P 500'ün tüketiciye dönük hisseleri iyi bir performans sergiledi. Bu durum, piyasalarda geniş tabanlı bir yükselişi tetikledi ve S&P 500, Perşembe günü yılın en iyi gününü kaydetti.

Geniş tabanlı alım dalgası

Jones Trading'in baş piyasa stratejisti Mike O'Rourke, bu durumu ‘oldukça geniş tabanlı bir alım dalgası’ olarak tanımlıyor. Durgunluk korkularının azalması, hem teknoloji hisselerinin hem de piyasanın daha döngüsel odaklı köşelerinin yükselmesine yardımcı oldu. Infrastructure Capital Advisors CEO'su Jay Hatfield, yatırımcıların ayın başında yaşanan birkaç zayıf ekonomik veriye aşırı tepki verdiğini ve piyasanın hızlı toparlanmasının sürpriz olmadığını belirtiyor.

Piyasalarda toparlanma ve gelecek beklentileri

ABD hisse senetleri, Temmuz ayındaki rotasyon ticareti sonrası sallantıda kalan S&P 500 gibi endekslerin, Ağustos ayında da inişli çıkışlı bir süreç yaşamasına rağmen toparlanma sürecine girdi. 5 Ağustos'ta dip noktasına ulaşan satış dalgası sonrası VIX endeksi hızla geriledi ve piyasa toparlanmaya başladı. Son altı günde S&P 500 yüzde 6,6, teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 8,6 oranında değer kazandı.

Teknoloji hisseleri, piyasanın liderleri olarak pozisyonlarını yeniden kazandı. Ancak Dow Jones Endüstri Ortalaması, Ağustos ayında S&P 500 ve Nasdaq'ın gerisinde kaldı. Küçük sermayeli Russell 2000 Endeksi ise yeniden toparlanarak 2.135,47 puanda kapandı.

Ekonomik verilerin olumlu seyrinin devam etmesiyle, yatırımcılar hisse senetlerinin yükselişini sürdürmesini bekliyor. Ancak, Mike O'Rourke'un da belirttiği gibi, olumlu verilerin art arda gelmesi, piyasanın gelecekteki faiz indirimleri konusunda net bir karar vermesine yardımcı olabilir.

Piyasaların hızlı toparlanması ve durgunluk korkularının azalması, yatırımcıların güvenini yeniden kazandırdı. Ancak bu iyimser hava, gelecekteki ekonomik verilere bağlı olarak değişebilir.