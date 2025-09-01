3 Eylül Çarşamba günü saat 10:00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak resmi tören, saat 20:00’de 41. Milli Fuarı’n açılmasıyla devam edecek.

90’lar esintisi

Fuarın ilk akşamı Ödemiş’te 90’ların unutulmaz şarkıcılarının yer aldığı konser düzenlenecek. 125. Yıl Külrpark’ta saat 20:30’da yapılacak konserde; Çelik, Reyhan Karaca, Ümit Sayın, Mansur Ark ve Dj Fikret Kocamaz yer alacak.

Fuar’da maç keyfi

Dünya Kupası elemelerinde ülkemizin futbol karşılaşmalarını izlemek, o coşkuyu hep birlikte yaşamak ve destek olmak amacıyla fuar alanına dev ekran kurulacak. Ülkemiz ilk olarak 4 Eylül Perşembe akşamı saat 19:00’da Gürcistan ile 7 Eylül Pazar günü saat 21:45’de ise İspanya ile karşılaşacak.

İlçemizdeki futbol severler arasında düzenlenen Master Futbol Turnuvası final karşılaşmaları 5 Eylül Cuma akşamı saat 20:00’de Zafer Mahallesi Futbol Sahası’nda yapılacak.

Minik dâhiler bu etkinlikte buluşacak!

5 Eylül Cuma akşam saat 21:30’da Fuar Alanı’nda çocuklarımız için özel olarak hazırlanan Bilim Şenliği etkinliği yapılacak. Çocuklarımızın merak duygusunu, bilime olan ilgilerini artırmak ve öğrenmeyi keyifli hale getirmek için hazırlanan Bilim Şenliği’nde birbirinden güzel sürprizler çocukları bekliyor olacak.

Yöremizin geleneksel el işlerinden olan iğne oyasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla iğne oyası işleme etkinliği 6 Eylül Cumartesi günü Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde saat 15:00’de yapılacak.

İmza günü ve söyleşi

2009-2014 yılları arasında Ödemiş Belediye Başkanlığı yapan Bekir Keskin’ın “Ödemiş Yazıları- III” kitabının imza günü ve söyleşisi saat 17:30’da Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde gerçekleşecek. Söyleşinin ardından İl Genel Meclisi Üyeliği, esnaf kişiliği, siyasi kimliği, gazeteciliği gibi birçok yönüyle Ödemişlilerin yakından tanıdığı Adnan Saygılıer tarafından hazırlanan “Şerbet ve Dondurma” sergisinin açılışı yapılacak.

Veteran Hentbol Turnuvası

Geçmiş yıllarda hentbol takımlarının başarılarıyla adından söz ettiren Ödemiş, ilçedeki hentbolun heyecanını yeniden sahalara taşıyor. Yılların tecrübesiyle mücadele edecek takımlar, centilmenlik ve dostluk ruhunu sporla buluşturmak amacıyla 7 Eylül Pazar günü saat 13:00’de İlkkurşun Kapalı Spor Salonu’nda Veteran Hentbol Turnuvası’nı gerçekleştirecek.