Tartışmalar sırasında "Sakin ol" demek, karşı tarafın duygularını küçümsemek ve durumu daha da kötüleştirmek anlamına gelebilir. İşte bu tür durumlarda kavganızı yatıştırmak için kullanabileceğiniz beş etkili yöntem:

"Hissediyorum" Deyin

"Sakin ol" demek yerine, duygularınızı ifade etmek daha etkili olabilir. Örneğin, "Kendimi bunalmış ya da kaygılı hissediyorum" diyerek nasıl hissettiğinizi anlatabilirsiniz. Bu, partnerinize duygularınızı daha açık bir şekilde iletmenizi sağlar. "Yavaşlayabilir Misin?" Diye Sorun

Partneriniz öfkeyle konuşuyorsa, tartışmanın daha da alevlenmesini engellemek için "Biraz yavaşlayabilir misin? Söylediklerini anlamakta zorluk çekiyorum" diyebilirsiniz. Bu, iletişimin daha net olmasına yardımcı olabilir. 6,5 milyar TL destek | Yaşlı ve engelli aylıkları yatırılıyor "Bir Mola Verebilir Miyiz?" Deyin

Sürekli tartışmak herkes için yorucu olabilir. Eğer tartışma sırasında kendinizi bunalmış hissediyorsanız, "Kendimi bunalmış hissediyorum. Bir mola verebilir miyiz?" diyerek kısa bir ara vermek isteyebilirsiniz. Bu, sakinleşmenize ve durumu daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. "Sana Sarılabilir Miyim?" Diye Sorun

Duygusal anlarda partnerinize destek olmak önemlidir. Tartışma yerine, "Üzgün olduğunu görüyorum. Neden incindiğini daha fazla bilmek istiyorum. Önce sana sarılabilir miyim?" diyerek yakınlık ve destek sunabilirsiniz. Sessiz Kalın

Bazen en iyi çözüm, hiçbir şey söylememektir. Tartışma sırasında sessiz kalmak, partnerinizin duygularını ifade etmesine ve kendini duyulmuş hissetmesine olanak tanıyabilir. Unutmayın, bazen sessizlik en iyi iletişim aracıdır.

Bu yöntemler, tartışmalar sırasında daha etkili bir iletişim kurmanıza ve ilişkinizi güçlendirmenize yardımcı olabilir.