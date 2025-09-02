Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Belçika’nın bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Bu karar, İsrail’in Gazze’deki şiddet eylemleri ve genişlemeci politikalarına karşı alınmış güçlü bir diplomatik adım olarak değerlendiriliyor.

Prevot’un açıklamaları

Prevot, kararın İsrail halkını cezalandırmak amacı taşımadığını vurgulayarak, “Bu adım, İsrail hükümetinin uluslararası ve insancıl hukuka uymasını sağlamak ve sahadaki durumu değiştirmek içindir” dedi.

Bakan, İsrailli şirketlere ticaret kısıtlamaları, yerleşimcilere ve aşırı sağcı bakanlara seyahat yasakları gibi 12 katı yaptırım uygulanacağını, Hamas destekçileri tarafından antisemitizmin yayılmasını önlemek için de ek tedbirlerin alınacağını aktardı.

İki devletli çözüm vurgusu

Prevot, Belçika’nın “New York Bildirgesi”ni imzalayan ülkeler arasına katılarak iki devletli çözüme destek vereceğini ve Filistin’i uluslararası arenada açıkça tanınan bir devlet olarak kabul edeceğini belirtti.

Resmi ilan ve Filistin’in yeniden inşası

Tanıma kararının Kraliyet Kararnamesi ile resmi olarak açıklanmasının, rehine durumlarının çözülmesinden ve Hamas’ın Filistin yönetiminde herhangi bir rol üstlenmemesinden sonra gerçekleşeceği ifade edildi. Prevot ayrıca, Filistin’in yeniden inşasına destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.