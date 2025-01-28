Türkiye'nin sevilen Youtuber’ı ve ödüllü içerik üreticisi Murat Soner, dizi ve film sektöründeki tekelleşmeye dair dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Ünlü oyuncuların gönderdiği özel mailleri yayınlayan Soner, hazırladığı tablo ile sektördeki güç dengesizliklerini gözler önüne serdi.

Soner, son 5 yılda 281 oyuncunun menajerlik ve ajans ilişkilerini analiz ederek Netflix ve Disney gibi platformlardaki projelerde kimlerin nasıl konumlandığını detaylı şekilde belgeledi. "Bu tabloyu daha önce kimse yapmadı," diyen Soner, sektörel sorunlara dikkat çekti.

"Yapılmayanı yaptık"

Soner, sektörün sorunlarına dair şu sözlerle tepki gösterdi: "Herkes iddialardan bahsederken, biz yapılmayanı yaptık. İnternette herkesin ulaşabileceği verilerle tabloyu oluşturduk. Bu bilgiler bir iddia değil, somut gerçekler."

Hazırlanan tablo, ID İletişim’in sektördeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Soner, özellikle ilk 20'de yer alan isimlerin çoğunun bu ajansla bağlantılı olduğunu belirtti.

Oyunculardan gelen mailleri okudu

Soner, ismini vermek istemeyen oyunculardan aldığı mailleri paylaşarak sektördeki adaletsizlikleri dile getirdi. Ünlü oyuncuların yaşadığı sıkıntıları şu sözlerle aktardı:

"Bu insanlar yeni oyuncular değil, hepsi tanınmış dizilerde yer almış kişiler. İş bulma umuduyla isimlerini gizli tutmamı istediler. Bu mailler, sektördeki gerçekleri anlatıyor."

Bir oyuncunun yaşadığı deneyimden kesit paylaşan Soner, sektördeki haksızlıkların boyutuna dikkat çekti. Oyuncu, seçmelere katıldığı bir projede güçlü aday olarak gösterilmesine rağmen menajerlerin baskısıyla rolü kaybettiğini belirtti: "Sakallarımı uzatmam istendi, ama iki hafta sonra yapımcı arayıp üzgün olduğunu, başrol oyuncusunun menajerinin 5 oyuncusunu da projeye dahil etme şartı koyduğunu söyledi. Aynanın karşısında sakallarımı keserken ağladım."