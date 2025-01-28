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"Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta bilimsel komisyonlar oluşturularak sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacak."

Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye girdiği belirtildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı:

Denetimlerin öncelikli olarak yoğunlaşacağı alanlar şöyle sıralandı:

"Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı."

Sağlık Bakanlığı , Bakan Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla kamu hastaneleri nde kapsamlı denetim lere başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu denetimlerin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde başlatıldığı belirtildi.

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