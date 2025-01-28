Sağlık Bakanlığı, Bakan Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla kamu hastanelerinde kapsamlı denetimlere başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu denetimlerin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş rehberini güncelleyerek denetim süreçlerini daha etkili hale getirdi. Bu doğrultuda 7 pilot il seçilerek yeni teftiş rehberi kapsamında denetimlere başlandı."
Denetimlerin öncelikli olarak yoğunlaşacağı alanlar şöyle sıralandı:
- Acil sağlık hizmetleri
- Poliklinik hizmetleri
- Hasta hakları
- Ameliyathaneler
- Yoğun bakım üniteleri
- Merkezi sterilizasyon hizmetleri
20 branşta bilimsel komisyonlar oluşturulacak
Denetim sürecinde bilim insanlarının da devreye girdiği belirtildi. Açıklamada şu detaylar yer aldı:
"Yenidoğan Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu'ndan sonra, 20 farklı branşta bilimsel komisyonlar oluşturularak sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak klinik rehberler ve denetim kılavuzları hızla belirleniyor. Komisyonlar, denetim sonuçlarını bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek gerekli adımları atacak."