Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için 2024 büyüme tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye düşürdü, enflasyon beklentisini ise artırdı. 2025'te de sıkı para politikası öneriliyor.

OECD, 2024 ve 2025 yıllarına dair Türkiye ekonomisi için tahminlerini güncelledi. Raporda Türkiye’nin 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye, 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e çekildi. Bu düşüş, küresel ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Türkiye’de devam eden enflasyonist baskılarla ilişkilendirildi.

Enflasyon tahmini yükseldi

OECD, Türkiye için enflasyon beklentilerini yükseltti. 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 56’ya, 2025 tahmini ise yüzde 29,1’e yükseltildi. Ayrıca çekirdek enflasyonun 2024’te yüzde 58,1, 2025’te ise yüzde 28,9 olacağı öngörüldü. Bu tahminler, enflasyonun önümüzdeki yıllarda kademeli olarak düşeceğini, ancak çift hanelerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

Sıkı para politikası devam edecek

OECD raporunda, Türkiye’nin enflasyonu hedeflenen seviyeye çekebilmesi için sıkı para politikasına 2025 yılı boyunca devam etmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, küresel büyüme beklentilerinin 2024 için yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye yükseltildiği de belirtildi.