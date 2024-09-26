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Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderi nin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

2022'nin ilk altı ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.

Sosyal medyada algoritmaların gücü: Kişisel verilerinizi nasıl yönetiyorlar?

Sosyal medyada algoritmaların gücü: Kişisel verilerinizi nasıl yönetiyorlar?

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter ) hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre üç kattan fazla arttığı gözlemlendi.

Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.

X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.

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