X yönetimi, şirketin el değiştirmesinden sonra ilk defa şeffaflık raporunu paylaştı.
Raporda, yılın ilk yarısında sosyal medya platformunda milyonlarca paylaşım ve hesabın engellendiği ortaya çıktı.
Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) hesapları askıya alma işlemlerinin eski döneme göre üç kattan fazla arttığı gözlemlendi.
2022'nin ilk altı ayında 1,6 milyon hesap askıya alınmış, 2024'ün aynı döneminde ise bu rakam 5,3 milyona çıkmıştı.
Raporda, ocak-haziran döneminde "kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle 10,6 milyondan fazla gönderinin kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA