Kütahya’da 16 Aralık 2024 Pazartesi günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından şebeke tesis ve bakım-onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında belirli bölgelerde gerçekleştirilecek. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda, elektrik daha erken verilebilecek.

Kesintiden etkilenecek bölgeler:

Merkez - Perli Mahallesi: 1’den 34’e kadar olan tüm Perli sokaklar, Albayrak Cadde, Birlik Cadde, Bülbül Cadde, Değirmen Adası Mevkii Sokak, Katı Atık Yolu Cadde, Kırçiçeği Cadde, Kütahya Perli Yolu Cadde, Mekke Cadde, Morgül Cadde, Nasip Cadde, Pınarbaşı 1 Cadde, Vatan Cadde ve Pınarbaşı Cadde.

1’den 34’e kadar olan tüm Perli sokaklar, Albayrak Cadde, Birlik Cadde, Bülbül Cadde, Değirmen Adası Mevkii Sokak, Katı Atık Yolu Cadde, Kırçiçeği Cadde, Kütahya Perli Yolu Cadde, Mekke Cadde, Morgül Cadde, Nasip Cadde, Pınarbaşı 1 Cadde, Vatan Cadde ve Pınarbaşı Cadde. Kurumsal ve diğer noktalar: İkizhöyük Sulamaları, Hamza Aktaş Çiftlik, Cengiz Erkan, Katı Atık Bertaraf Tesisleri, Ritim Enerji Üretim, Kumob Marangozlar Sitesi ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü.

Alternatif önlemler alınmalı

Elektrik kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların, özellikle elektrikli cihazlara bağlı işlerini kesinti saatlerine göre planlamaları öneriliyor. Ayrıca, uzun süreli kesintilerde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için tedbir alınması gerekiyor.

Detaylı bilgi ve kesinti sonrası gelişmeler için Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin resmi kanalları takip edilebilir.