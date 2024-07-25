İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen adli soruşturma genişliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile iki üst düzey bürokrat gözaltına alındı. GDZ Elektrik'ten de 7 kişi gözaltına alınarak soruşturma kapsamında emniyete götürüldü.

Soruşturmada yeni gözaltılar

Alsancak'ta 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesi üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma derinleştiriliyor. Daha önce İZSU, GDZ Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

10 yeni gözaltı

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, iki üst düzey bürokrat ve GDZ Elektrik'ten 7 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10'a ulaştı. Soruşturma kapsamında İZSU Kanalizasyonu Müdürü ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü de daha önce tutuklanan isimler arasındaydı.

Olay ve soruşturmanın detayları

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporuna göre, arızaların ihbar edilmesine rağmen kökten çözülmemesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle yaşanan ihmaller vurgulanmıştı. Bilirkişi raporunda yer alan detaylar doğrultusunda 5 şüphelinin daha ihmali olduğu belirlenmiş ve gözaltı talimatı verilmişti. Bu şüphelilerden 3'ü yakalanırken, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aileler adalet bekliyor

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın aileleri, yaşanan ihmallerin sorumlularının "kasten adam öldürmek" suçundan yargılanmasını talep ediyor. Ailelerin avukatı Ayşe Sarıçiçek, bu olayda kasıt olduğunu belirterek, arızaların kökten çözülmemesi durumunda benzer ölümlerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.