TAVHL hissesi için Tacirler Yatırım, yeni hedef fiyatını 360 TL olarak belirledi. TAV Havalimanları hisseleri için bilanço sonrası hedef fiyat açıklayan kurum sayısı 13 oldu.

Bilanço sonrası hedef fiyat güncellemeleri sürüyor

TAV Havalimanları Holding A.Ş. (BIST: TAVHL), 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından, aracı kurumların hedef fiyat raporları da peş peşe gelmeye devam ediyor. Son açıklamayla birlikte, bilanço sonrası hedef fiyat veren kurum sayısı 13'e ulaştı.

Son rapor, Tacirler Yatırım tarafından yayımlandı. Kurum, TAVHL için önceki hedef fiyatı olan 396 TL'yi 360 TL'ye çekti, ancak "al" tavsiyesini korudu.

Tacirler yatırım TAVHL analizi

📍 Hedef Fiyat: 360,00 TL 📍 Son Fiyat (30 Nisan 2025 itibarıyla): 228,50 TL 📍 Tavsiye: Al 📍 Prim Potansiyeli: %57,55 📍 Rapor Tarihi: 30 Nisan 2025 📍 Aracı Kurum: Tacirler Yatırım

Tacirler Yatırım, TAVHL için güncellediği analizinde, şirketin güçlü yolcu trafiği, döviz bazlı gelir yapısı ve uluslararası havalimanı portföyünün sunduğu büyüme potansiyeline dikkat çekti. Ancak kısa vadeli operasyonel maliyet artışları ve döviz kurlarındaki oynaklık, hedef fiyatın aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

Hedef fiyat açıklayan kurum sayısı 13 oldu

2025 ilk çeyrek finansallarının ardından TAV Havalimanları için 12 kurum hedef fiyat açıklamıştı. Tacirler Yatırım'ın da rapor yayımlamasıyla birlikte bu sayı 13'e yükseldi. Diğer kurumların hedef fiyatlarının çoğunluğu 300 TL ile 400 TL arasında şekilleniyor.

Teknik görünüm ve yatırımcı yorumları

Analistler, TAVHL hisselerinde orta-uzun vadeli yükseliş potansiyelinin sürdüğünü vurgularken, özellikle yabancı turist hareketliliği, havacılık sektöründeki toparlanma ve uluslararası operasyonlardan gelen katkının fiyatlamada belirleyici olacağını aktarıyor.

Kısa vadede 230-250 TL bandında hareket öngörülürken, yukarı yönlü atakların devam etmesi için 250 TL direncinin kalıcı olarak aşılması gerektiği belirtiliyor.