Ofis Kiralarken Büyük Dolandırıcılık 108 Bin Lira Gitti!

Ankara'da yaşayan estetisyen Hatice Soykan, işini büyütmek amacıyla İstanbul'da bir ofis kiralamak isterken dolandırıldı. İnternetten anlaştığı emlakçıya 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı peşin ödeyen Soykan, iki hafta sonra ofisin asıl kiracısı tarafından aranarak gerçeği öğrendi. Hem parasından hem de ofisinden olan Soykan, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kiralık ofis hayali kâbusa dönüştü

Ankara’dan İstanbul’a işini genişletme amacıyla gelen estetisyen Hatice Soykan, güzellik merkezi açmak için Şişli’de ofis aramaya başladı. İnternet üzerinden bir emlakçı ile iletişime geçen Soykan, emlakçının "Mal sahibini tanıyorum" yalanına inanarak, 1 yıllık kira bedeli olan 108 bin lirayı peşin ödeyip ofisin anahtarını teslim aldı. Ancak iki hafta sonra ofisin asıl kiracısı tarafından aranınca dolandırıldığını anladı.

İnternet üzerinden yapılan kiralama dolandırıcılığı

Hatice Soykan, İstanbul’daki ofisi bulduğu süreci şu sözlerle anlattı:

"İnternette kiralık ofis ilanı gördüm ve emlakçı ile iletişime geçtim. Emlakçı, bana daireyi gösterdi, 1 yıllık kirayı peşin ödersem indirim yapılacağını söyledi. Ben de indirim cazip geldiği için kabul ettim. Kontratı ofiste imzalayıp parayı elden teslim ettim. Ancak kısa bir süre sonra, ofisin asıl kiracısından bir telefon aldım ve dolandırıldığımı anladım."

Dolandırıldığını fark eden Soykan, ofisin kilidinin değiştirildiğini ve anahtarla içeriye giremediğini söyledi. Olayın şokunu atlatamayan Soykan, emlakçıya ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

1 yıllık kira bedeli elden ödendi

Dolandırıcılık olayında en büyük hatanın, işlemlerin resmiyet kazanmadan yapılması olduğunun altını çizen Soykan, tüm işlemlerin "ayaküstü" yapıldığını belirtti:

"Emlakçı, dairenin anahtarını teslim etti ve kontratı yarım saat sonra imzaladık. Parayı elden verdim. Bana, '1 yıllık kira bedelini ödersen aylık 9 bin liraya gelir, böylece daha avantajlı olur' dedi. Bu teklife inandım ve hemen kabul ettim. Ancak asıl kiracı beni arayınca her şey ortaya çıktı."

Kira sözleşmeleri mutlaka mal sahibi ile yapılmalı

Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Mücahit Saraçlı, bu tür dolandırıcılık olaylarının sıkça yaşandığını belirterek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Kiralama işlemlerinin emlakçılar aracılığıyla yapıldığı durumlarda dahi, mal sahibi ile mutlaka yüz yüze görüşülmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Kiracılar, kira kontratını mal sahibi ile ıslak imzalı olarak imzalamalı. Emlakçı aracılığıyla yapılan işlemlerde mal sahibinin noterden alınmış geniş bir vekaleti bulunuyorsa, bu vekalet kontrata eklenmeli. Aksi takdirde dolandırıcılık olaylarına karşı savunmasız kalabilirsiniz."

Nitelikli dolandırıcılık tehlikesi

Mücahit Saraçlı, emlak dolandırıcılığının birçok farklı boyutunun olduğunu vurgulayarak, bu tür olayların nitelikli dolandırıcılık seviyesinde değerlendirildiğini söyledi. Tüketicilerin, emlakçıların güvenilirliğini kontrol etmesi gerektiğini ifade eden Saraçlı, şu uyarıda bulundu:

"Emlak komisyoncuları aracılığıyla yapılan işlemlerde güvenilir bir emlakçı ile çalışmak önemli. Ancak her durumda, mal sahibiyle mutlaka yüz yüze görüşerek işlemi resmileştirmek gerekir. Aksi takdirde, nitelikli dolandırıcılık seviyesinde işlemlerle karşılaşılabilir ve ciddi maddi kayıplar yaşanabilir."

Hukuki süreç başladı

Hem parasını hem de ofisini kaybeden Hatice Soykan, durumu polise bildirerek dolandırıcı emlakçı hakkında şikayette bulundu. Ancak emlakçıya hala ulaşılamadı. Soykan, şimdi de savcılığa başvurarak hukuk mücadelesi başlattı. Bu süreçte hem maddi hem de manevi zarara uğrayan Soykan, dolandırıcılığa karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Emlak dolandırıcılığından korunmanın yolları

Tüketici hakları uzmanları, kiralama işlemi yapacak vatandaşlara şu önerilerde bulunuyor:

Mal Sahibi ile Görüşme: Kiralama işlemleri sırasında mutlaka mal sahibi ile yüz yüze görüşülmeli ve kira kontratı mal sahibinin ıslak imzası ile yapılmalıdır.

Vekalet Durumu: Emlakçı aracılığıyla yapılan işlemlerde, emlakçının mal sahibinden noter tasdikli geniş bir vekaletnamesi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Güvenilir Emlakçılarla Çalışın: Emlak işlemleri, güvenilir ve bilinen emlak ofisleri aracılığıyla yapılmalı. İnternetten tanımadığınız kişilerle yapılan işlemler risk taşır.

Ödemeleri Resmi Yapın: Tüm ödeme işlemleri mutlaka banka üzerinden gerçekleştirilmelidir. Elden para verilmesi dolandırıcılık riskini artırır.