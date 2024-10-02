Bu sezon Avrupa arenasında ilk kez mücadele eden Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki (BCL) ilk grup maçında Polonya’da King Szczecin'i 85-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Eleme turunda 3 maçta 3 galibiyet alarak gruplara kalan Petkimspor, bu galibiyetle birlikte Avrupa'da 4'te 4 yaparak grup aşamasına lider başladı.

Maçın ardından Antrenör Burak Gören, kulübün tarihindeki bu önemli anı gururla vurguladı. Gören, “Avrupa’da ilk kez mücadele ediyoruz ve bu galibiyeti genç oyuncumuz Mustafa Kurtuldum’a armağan ediyoruz” dedi. Petkimspor, BCL elemelerinde beş günde üç maç kazanarak gruplara kalmayı başardı ve ilk deplasman zaferiyle Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yaptı.