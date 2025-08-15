Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından ilk kez düzenlenen TTF Kulüp Buluşmaları, 12-13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de gerçekleşti. Üç gün süren organizasyonda Türkiye'nin dört bir yanından gelen 160 kulüp temsilcisi, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yan Kurul Başkanlarıyla bir araya geldi.

Üç günde 160 kulüp ağırlandı

Etkinliğin ilk günü Marmara ve Ege bölgelerinden, ikinci günü Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden, üçüncü günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden kulüp temsilcileri ağırlandı. Kulüpler, karşılaştıkları zorlukları ve değerlendirdikleri fırsatları TTF yönetimiyle paylaştı.

Görüş alışverişi yapıldı, ortak stratejiler geliştirildi

TTF Kulüp Buluşmaları’nın ilk bölümünde kulüp istişareleri yapılırken, ikinci bölümde bu istişarelerin değerlendirmesi gerçekleşti. Organizasyon süresince altyapı, sporcu gelişimi, antrenman koşulları, turnuva organizasyonları, sponsorluk fırsatları gibi birçok başlık ele alındı. Kulüpler arasında güçlü iş birlikleri kurulması ve somut adımlar atılması sağlandı.

Müderrisgil: Türk tenisinde yeni bir dönem başlıyor

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, buluşmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ TTF Kulüp Buluşmaları, Türk tenisinde yepyeni bir vizyonun ve güçlü bir geleceğin ilk adımı oldu. Üç gün boyunca, kulüplerimizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini doğrudan dinleyerek, Türk tenisinin yarınlarını şekillendirecek ortak bir yol haritası üzerinde fikir birliğine vardık.

Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 9 aylık süreçte, ‘Türkiye Tenis Hamlesi’ başlığı altında ‘Herkes için Tenis’ anlayışıyla projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kulüplerimiz bu yapının en güçlü temellerini oluşturuyor.

TTF Kulüp Buluşmaları, bu temeller üzerinde inşa edilen vizyonun buluşma noktasıdır. Bu sinerjiyle önemli atılımlar gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

Türk tenisinde ortak akıl ve dayanışma öne çıkıyor

TTF Kulüp Buluşmaları sonucunda elde edilen görüş ve öneriler, federasyonun önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığı stratejilere yön verecek. Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla düzenlenen bu organizasyon, Türk tenisinde ortak aklın ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.