Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, ülke genelindeki artan hava sıcaklıkları ve düşük nem oranı nedeniyle orman yangınları riskine karşı kapsamlı bir uyarı kampanyası başlattı. Hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesiyle birlikte, orman yangınları riskinin yükseldiği bu dönemde, ekipler mahalle mahalle, köy köy dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Megafonlarla uyarı ve camilerden anonslar

Orman teşkilatının yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ekipler arabalarından megafonlarla uyarı yaparken, bazı bölgelerde camilerden de yangın güvenliği ile ilgili anonslar gerçekleştiriliyor. Uyarılar arasında anız yakılmaması, ateşle bahçe temizliği yapılmaması ve yangın görüldüğünde hemen Alo 112'yi arama çağrısı bulunuyor. Bu şekilde, yangınların erken tespit edilmesi ve önlenmesi hedefleniyor.

Teknolojik destek ve kurumlar arası iş birliği

Orman yangınlarını önlemek ve mücadele etmek için, Orman Genel Müdürlüğü sadece kendi teknolojik altyapısını değil, aynı zamanda diğer ilgili kurumların teknolojilerini de kullanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS) bu süreçte önemli bir rol oynuyor. MEUS, sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren algoritmalar kullanarak, orman yangını riski taşıyan bölgeleri anlık olarak haritalandırıyor ve bu veriler ilgili kurumlarla paylaşılıyor.

OGM yetkilileri, günlük olarak hazırlanan MEUS haritalarını değerlendirdiklerini ve sonuçlara göre yangın yönetim merkezlerine uyarı ve bilgilendirmeler yaptıklarını belirtiyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki 10 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilerek, vatandaşlardan ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yanıcı atıkları orman alanlarına atmamaları, tarımsal makineleri kullanırken gerekli önlemleri almaları ve anız yakmamaları istendi.

Ege Bölgesi, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde meteorolojik koşulların yeni orman yangınlarına yol açabileceği öngörülüyor.