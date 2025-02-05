Fenerbahçe’nin kadrosuna büyük umutlarla kattığı Ognjen Mimovic, kısa süre içinde takımdan ayrılacak gibi görünüyor. Son transferlerle birlikte takımda yabancı oyuncu sayısının 15’e yükselmesi sonucu, Fenerbahçe’nin kurallara uygun şekilde bir oyuncusunu göndermesi gerektiği bildirildi.

Fenerbahçe yabancı sınırına takıldı

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları gereği, yabancı oyuncu sayısını 14 ile sınırlamak zorunda. Bu nedenle, 15 yabancı oyuncuya sahip olan Fenerbahçe, Ognjen Mimovic’i ya Türk kulüplerine kiralayacak ya da transfer dönemi açık olan bir ülkeye 6 aylığına gönderme planı yapıyor.