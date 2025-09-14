Bu kapsamda Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek Première Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na 19 firmayla milli katılım organizasyonu gerçekleştirecek. Bu organizasyon, EHKİB’in PV Paris’e 19. kez katılımı olacak.

İzmir, İstanbul ve Antalya’dan güçlü katılım

Türkiye’yi temsilen fuara İzmir’den 9, İstanbul’dan 9 ve Antalya’dan 1 firma katılacak. Dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri olan Paris’te düzenlenecek etkinlik, Türk firmaları için yeni iş birlikleri kurma ve mevcut müşteri ağlarını genişletme fırsatı sunacak.

EHKİB Başkanı ve TİM Sektörler Konseyi Üyesi Burak Sertbaş, Türkiye’nin Fransa’ya hazır giyim ihracatının 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde yüzde 3 azalarak 615 milyon dolara gerilediğini belirtti. Sertbaş, 2025 yılının sonunda 1 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Fransa, Türkiye’nin toplam hazır giyim ihracatında 5’inci sırada yer alıyor. Türk hazır giyim sektörü maliyet avantajını kısmen kaybetmiş olsa da PV Paris gibi prestijli fuarlara düzenli katılım sağlayarak hem mevcut payını korumayı hem de yeni müşteriler kazanarak büyümeyi hedefliyor.”

Fransa, stratejik bir pazar

EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış Pazar Komitesi Başkanı Tala Uğuz, Fransa’nın hazır giyim sektöründeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fransa, ABD ve Almanya’dan sonra dünyanın en büyük üçüncü giyim ithalatçısı. Türkiye olarak, Çin, Bangladeş ve İtalya’nın ardından Fransa’nın dördüncü büyük tedarikçisi konumundayız. Ancak Hindistan, Vietnam ve Tunus gibi güçlü rakiplerimiz var. Bu nedenle sürdürülebilirlik, tasarım gücü ve hızlı teslimat avantajlarımızı öne çıkararak Avrupalı alıcılarla bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Uğuz, PV Paris’in EHKİB’in bu yılki 5’inci milli katılım fuarı olacağını, Kasım ayında ise Londra’daki Fashion SVP Fuarı ile yurt dışı fuar takvimini tamamlayacaklarını aktardı.

PV Paris: Dünyanın en prestijli tekstil buluşması

Première Vision Paris Fuarı, iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar ve tasarım alanlarında dünyanın önde gelen üreticilerini bir araya getiriyor. Şubat ayında yapılan fuar 26 bin profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Türkiye, yaklaşık 200 katılımcı firmasıyla fuarın en güçlü ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Fuara katılacak firmalar

EHKİB’in milli katılım organizasyonu kapsamında fuarda yer alacak firmalar şunlar:

AKÇAKAYA GROUP TEKSTİL A.Ş., AKÇINAR GİYİM LTD. ŞTİ., BETA KONFEKSİYON TEKSTİL LTD. ŞTİ., BETOBE TEKSTİL LTD. ŞTİ., COLETTİ TOROSAN LTD. ŞTİ., DEMİRIŞIK/SARP JEANS A.Ş., DND TEKSTİL LTD. ŞTİ., GÜLSEN TEKSTİL A.Ş., İYA TEKSTİL LTD. ŞTİ., KREATEKS TEKSTİL A.Ş., LİNO GİYİM LTD. ŞTİ., MERGER TEKSTİL LTD. ŞTİ., MERGÜ TEKSTİL LTD. ŞTİ., MODALT TEKSTİL LTD. ŞTİ., ONTEKS TEKSTİL LTD. ŞTİ., ÖZTEK HAZIR GİYİM A.Ş., RAL TEKSTİL A.Ş., SEYFELİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ve YILMAZ TEKSTİL A.Ş.

Türk hazır giyim endüstrisi, PV Paris Fuarı’nda sergileyeceği güçlü tasarımlarla Fransa pazarındaki payını artırmayı ve Avrupa moda dünyasındaki etkinliğini güçlendirmeyi hedefliyor.