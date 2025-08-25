2006 yılında Erzurum’da mühendis Gökhan Atakan’ın “nehirde karpuz yıkarken boğulduğu” yönündeki iddia uzun süre gerçek olarak kabul edilmişti. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan kritik bir ses kaydı, olayın aslında bir cinayet olduğunu gözler önüne serdi. Atakan’ın, eşiyle yasak ilişki yaşayan Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Müebbet aldı ama adliyeden kaçtı

Cinayetin delilleri mahkemeye taşındı ve doktor Erdal Bektaş, 8 Temmuz’da görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak duruşma sonrası büyük bir skandal yaşandı. Bektaş, SEGBİS odasında yaşanan güvenlik zafiyetini fırsat bilerek adliyeden çıkarak firar etti. Hiçbir güvenlik kontrolüne takılmadan kayıplara karışan doktor, 48 gün boyunca aranmasına rağmen bulunamadı.

48 günlük firar ölümle son buldu

Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran firar, trajik bir gelişmeyle son buldu. Günlerdir izini süren ekipler, doktor Erdal Bektaş’ın cansız bedenine ulaştı. Bektaş’ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmazken, cenazesi Bursa’da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

Skandal davaya tepkiler büyüyor

Bir mühendis ailesinin yıllarca “boğulma” iddiasıyla oyalanması ve cinayetin ancak 16 yıl sonra aydınlatılabilmesi büyük tepki çekerken, adliyedeki güvenlik zaafiyeti de yeniden tartışmaya açıldı. Kamuoyu, “müebbet cezası alan bir sanığın elini kolunu sallayarak firar etmesine” sert tepki gösterdi.