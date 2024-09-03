Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşanan trajik olayda, uyum haftası için okula gelen yedi yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okul bahçesinde aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın ardından, öğrencinin ölümüne yol açan öğretmen tutuklandı.

Kazanın detayları

Gazi İlk ve Ortaokulu'nda dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Banu Kaya, aracını okul bahçesinde kullanırken küçük öğrenci Miray Arslan'a çarptı. Miray Arslan, cipin altında kalarak ağır yaralandı ve acil olarak Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Olayın ardından öğretmen Banu Kaya gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.