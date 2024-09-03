Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa'daki Makala Merkez Cezaevi'nde yaşanan firar girişimi büyük bir trajediye yol açtı. Cezaevindeki kalabalığın neden olduğu izdihamda en az 129 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Jacquemin Shaban, olay sırasında 24 mahkumun uyarı ateşiyle vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, 59 kişinin yaralandığı ve tedavi altında olduğu, bazı tecavüz vakalarının da yaşandığı duyuruldu. Adalet Bakan Yardımcısı Mbemba Kabuya, firarın cezaevindeki mahkumlar tarafından planlandığını belirtti. Makala Cezaevi, 1.500 kişilik kapasitesine rağmen 12.000 mahkum barındırıyor ve daha önce de benzer olaylara sahne olmuştu.