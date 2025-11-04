Öğretmenlerin norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle yapılan resen atama uygulamaları, mahkeme kararıyla durduruldu.

Eğitim-Bir-Sen’in İzmir ve Tokat’ta açtığı iki ayrı dava, öğretmenler açısından emsal niteliğinde sonuçlandı.

İzmir’de 120 kilometrelik atama iptal edildi

İzmir’de bir öğretmen, norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaklıktaki başka bir ilçeye resen atanmıştı.

Eğitim-Bir-Sen’in açtığı davada İzmir 5. İdare Mahkemesi, “ölçülülük” ilkesinin ihlal edildiği sonucuna vardı.

Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

“Aile bütünlüğü ve ulaşım koşulları göz önünde bulundurulmadan yapılan bu atama, öğretmen ve ailesi açısından mağduriyet doğurmakta ve kamu-birey menfaati dengesini bozmaktadır. Bu nedenle işlem hukuka aykırıdır.”

Kararın bölge idare mahkemesince onanması halinde, aynı durumda olan çok sayıda öğretmen için emsal oluşturacağı belirtiliyor.

Tokat’ta da yürütme durduruldu

Eğitim-Bir-Sen’in Tokat’ta açtığı başka bir davada da mahkeme, eş durumu gerekçesiyle resen yapılan atamayı durdurdu.

Eşi astsubay olan öğretmenin talebi olmadan, “norm kadro fazlası” denilerek başka bir ilçeye atanmasının hukuki dayanağı bulunmadığına hükmedildi.

Mahkeme kararında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik’in 9. maddesine dikkat çekildi.

Ailenin korunması maddesi vurgulandı

Tokat İdare Mahkemesi’nin kararında, Anayasa’nın 41. maddesi olan “ailenin korunması” hükmüne vurgu yapıldı:

“Toplumun temeli olan ailenin korunması ve refahı, tüm kamu kurumları için anayasal bir yükümlülüktür.”

Ayrıca karar metninde, zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlilerinin (subay, astsubay, hakim, savcı, polis vb.) eşleri için norm kadro fazlası hükümlerinin uygulanamayacağı ifade edildi.

Eğitim-Bir-Sen: “Emsal karar tüm öğretmenleri ilgilendiriyor”

Eğitim-Bir-Sen yetkilileri, mahkeme kararlarının sadece bireysel değil, tüm norm kadro fazlası öğretmenler açısından yol gösterici olduğunu belirtti.

Sendika, “Aile birliğini bozacak keyfi atamalara karşı mücadelemiz sürecek.” açıklamasında bulundu.