Vatandaş MR cihazına tabancayla girdi

Rize’de yaşanan olayda, bir vatandaş belinde tabanca ile hastanenin MR cihazının bulunduğu odaya girdi. Güvenlik önlemleri dikkate alınmadan yapılan bu giriş, cihazın arızalanmasına yol açtı.

MR cihazı kullanılamaz hale geldi

Olayın ardından hastanedeki MR cihazı kullanılamaz duruma geldi. Yetkililer, cihazın onarımı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor

Hastane yönetimi, benzer olayların önüne geçmek için güvenlik protokollerini yeniden gözden geçireceğini açıkladı. Vatandaşın davranışı, hem cihazın zarar görmesine hem de hastane hizmetlerinde aksamalara neden oldu.