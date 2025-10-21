Bu yıl 15. kez düzenlenen TEDxReset etkinliğinde, Oğuzhan Özkaya eğitimde yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekti. Özkaya, İzmir’de kurucusu olduğu eğitim kurumlarında bir öğrencinin hayaliyle başlayan projeyi TEDx sahnesinde anlattı.

12 yaşındaki Mehmet Öztürk’ün “Okul bahçemize bir uçak koyabilir miyiz?” sorusu, Oğuzhan Özkaya’nın liderliğinde gerçeğe dönüştü. Atatürk Havalimanı’nda ömrünü tamamlamış bir Airbus A310 yolcu uçağı sökülerek okul bahçesine taşındı ve eğitimde hayal gücünü simgeleyen bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, öğrencilerini üretim ve girişim odaklı yöntemlerle yetiştiriyor. Her cumartesi Yelki Pazarı’nda açılan tezgâhlarda öğrenciler, kendi ürünlerini satıyor.

İlk yıllarda 97.000 TL olan öğrenci cirosu, geçtiğimiz yıl 400.000 TL’ye ulaştı.

Bu gelirle bugüne kadar 68 devlet okuluna destek sağlandı.

Özkaya, projenin köklerinin üretken ve araştıran bireyler yetiştiren Köy Enstitüleri felsefesine dayandığını vurguladı:

“Bu okullarda hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş da yüzmeye zorlanmaz.”

Akademik başarı ve uluslararası dereceler

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, akademik başarılarıyla da öne çıkıyor:

NTV’nin “Türkiye’nin En Başarılı 50 Özel Okulu” listesinde 12. sırada

Öğrenciler bugüne kadar 44 uluslararası yarışmada dünya derecesi elde etti.

Öğrencilerden sürpriz destek

TEDxReset sahnesinde Özkaya’ya eski öğrencilerinden sürpriz yapıldı:

Firuze Kökten (YKS 2022 Türkiye 343.’sü, Acıbadem Tıp Fakültesi öğrencisi)

Hasan Yalçın Arıkanoğlu (YKS 2022 Türkiye 1710.’su, İTÜ Yapay Zekâ ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi)

Özkaya, eğitim vizyonunu şöyle özetledi:

“Bir öğrencimizin fikri bizi dünyaya tanıttı. Bir hayal, bu ülkenin ve dünyanın geleceğini değiştirebilir. Çocuklarımızın hayallerine inanmak, onları desteklemekten asla vazgeçmemeliyiz.”

Köy Enstitüsü vurgusu

Özkaya, Köy Enstitüleri sisteminin izlerini fark ettiklerini ve öğrencilerinin ruhunda hala yaşadığını ifade etti:

“Zamanında yapılan köy enstitüleri sistemini biz fark etmeden çocukların hayalleriyle gün yüzüne çıkarmışız ve bugüne taşımışız.”