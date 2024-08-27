Genç yaşta Hollanda'dan dünya sahnesine

Oğuzhan Özyakup, 23 Eylül 1992'de Hollanda'nın Zaandam kentinde doğdu. Futbola AZ Alkmaar altyapısında başlayan Özyakup, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve 2008 yılında Arsenal'ın genç takımına transfer oldu. Arsenal'de oynadığı dönemde 2008-09 FA Gençlik Kupası ve Premier Akademi Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'ta kaptanlığa giden yol

2012 yılında Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig şampiyonluğu kazanan Özyakup, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Orta sahadaki oyun zekası ve liderliği ile Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline geldi.

Milli takım kariyeri

Hollanda'nın genç milli takımlarında kaptanlık yapan Oğuzhan, 2012'de Türkiye A Milli Takımı'nı tercih etti. 42 kez milli formayı giyen Özyakup, 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da yer aldı. Milli takımda bir gol atan başarılı futbolcu, Türkiye'nin önemli isimlerinden biri oldu.

Son durak Fortuna Sittard

2022 yılında Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Oğuzhan, burada geçirdiği iki sezonun ardından futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Özyakup, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla emeklilik kararını duyurdu.

Oğuzhan Özyakup, futbol sahalarından uzaklaşsa da bıraktığı izlerle uzun süre unutulmayacak.