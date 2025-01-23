Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremler sonrası, barajların çatladığına dair yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakim karşısına çıktı. Uğur, 'basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü ve mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Oğuzhan Uğur’un paylaşımları

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV hesabından, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığına dair paylaşımlar yapılmıştı. Bu paylaşımlar sonrası, hakkında re’sen soruşturma başlatılan Uğur, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İddianamede, Oğuzhan Uğur'un yanı sıra Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir de 'şüpheli' olarak yer aldı. Uğur’un ifadesinde, ekibinin deprem bölgesinde gönüllü olarak çalıştığını ve teyit alınmadan hiçbir paylaşım yapılmaması konusunda uyarılar yapıldığını belirtti. Ancak, söz konusu paylaşımlar sonrası 'baraj patladı' haberiyle ilgili büyük bir infial oluşmuş ve bu durum, Uğur ve ekibini zor durumda bırakmıştı.

"Bende hesabın şifresi bile yoktu"

Duruşmada sanıklar, paylaşımların yanlış olduğunu ve bu konuda kendilerinin sorumlu olmadığını savundu. Ercan Özdemir, "Bende hesabın şifresi bile yoktu" diyerek suçlamaları reddetti. Kaan Kayacan ise, "Bizim amacımız insanlara yardım etmekti, paylaşımları benim attığıma dair tespitleri kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur, savunmasında, depremin hemen ardından ekibiyle birlikte bölgeye gidip yardım çalışmalarına başladıklarını ve paylaşımlarını yapmadan önce teyit ekibi kurduklarını belirtti. Ayrıca, "Eğer bölgede infial yaratmak istesem, kendi çok daha fazla takipçili hesabımdan yapardım" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

"Baraj patladı haberi 3 buçuk saatimize mal oldu"

Şikayetçi Hasan Kılıç, söz konusu tweetin yayılmasının ardından bölgede aksamalar yaşandığını ve birçok gönüllü çalışanın bu sebeple müdahalelerde bulunamadığını ifade etti. Ayrıca, Hodri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hasret Yıldırım da, "Bu haber yayınlandıktan sonra İHH Arama Kurtarma Takım Lideri Orhan Parlak açıklama yaparak 'Baraj patladı haberi 3 buçuk saatimize mal oldu' dedi" şeklinde konuşarak, paylaşımların olumsuz etkilerini vurguladı.

İddianamede, Oğuzhan Uğur’un yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma' suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Uğur, bu paylaşımın ardından yaptığı kontrollerde, Ercan Özdemir’in telefon konuşma ekibinde yer aldığını ve bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin tweet atıldığını belirtti. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.