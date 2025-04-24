İstanbul depremi sonrası telefonların yine çekmemesi sosyal medyada tepki topladı. Oğuzhan Uğur, 6 yıl önceki tweet'ini hatırlatarak eleştirdi.

Oğuzhan Uğur, İstanbul Depreminde Telefonların Yine Çekmemesine 6 Yıl Önce Attığı Tweet'le Tepki Gösterdi

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, yalnızca yer sarsıntısıyla değil, iletişimde yaşanan sorunlarla da dikkat çekti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Nisan 2025'te saat 10:18'de gerçekleşen depremin merkez üssünü Silivri açıkları, derinliğini ise yaklaşık 7 kilometre olarak açıkladı. İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilen sarsıntı, çevre iller olan Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale'de de etkili oldu.

Artçılar devam ederken iletişim yine kesildi

Depremin ardından 5.9, 4.4, 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi. Depremle birlikte GSM operatörleri üzerinden yapılan aramalarda ciddi kesintiler yaşandı. Vatandaşlar yakınlarına ulaşmakta güçlük çekti; klasik telefon görüşmeleri yapılamazken, internet üzerinden mesajlaşma uygulamaları sınırlı da olsa çalıştı.

İletişimde yaşanan bu aksaklıklar, büyük İstanbul depremi beklentisinin konuşulduğu bir dönemde, kamuoyundaki endişeyi daha da artırdı.

Oğuzhan Uğur'dan operatörlere sert çıkış

Yaşanan iletişim kesintisine sosyal medya üzerinden pek çok kullanıcı ve ünlü isim tepki gösterdi. Bunlardan biri de içerik üreticisi ve sanatçı Oğuzhan Uğur oldu.

Uğur, 26 Eylül 2019'da İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında attığı tweet'i yeniden gündeme getirerek, GSM operatörlerini eleştirdi. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"#deprem bu defa raftan kitap düşürdü… İlk olarak telefona sarılıyorsun tabii. Herkes iyi mi duymak istiyorsun. Hat yok! Kimseye ulaşamıyoruz. 'Hazırız' diyorlar… Değilsiniz! Deprem bizi sallıyor ama siz depremi pek sallamıyorsunuz galiba…"

"6 yıl geçti, hâlâ aynı sorun!"

Oğuzhan Uğur, yeni deprem sonrası Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yine çekmedi telefonlar! 6 yıl geçmiş şu tweet'i atalı, 6 yıl!" sözleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından da geniş şekilde paylaşıldı.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, afet anlarında GSM altyapısının aşırı yüklenmeye dayanamayacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu nedenle afet sonrası iletişim sistemlerinin çökmesinin önüne geçmek için acil durumlara özel yedek iletişim sistemlerinin kurulması gerektiği ifade ediliyor.