OECD ülkelerinde 2021 yılı verilerine göre bin kişiye düşen doktor sayısı 3,7 iken Türkiye’de bu rakam 2,5’in altındadır. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde tüm kamu hastanelerine gönderdiği yazıda, ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi saat 22:00’ye kadar, hafta sonu ise 08:00-17:00 arasında yüzde 25 kapasite ile çalışmaya devam etmesini istedi. Bu uygulama, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gerekçesiyle planlandı.

Mesai dışı çalışma tıp eğitimini etkiliyor

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, uygulamanın hasta güvenliğini riske attığını ve sağlık çalışanlarının yaşamını tehlikeye düşürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, mesai dışı ek çalışma saatlerinin tıpta uzmanlık eğitimi ve verimi olumsuz etkilediğini ifade etti. “Ülkemizde her bin hasta başına düşen hekim sayısı OECD ortalamasının çok altında. Bu zorlu koşullar, mesai dışı ek çalışmalarla daha da zorlaşacaktır” dedi.

Artan iş yükü özel hastanelere yönelimi tetikleyebilir

Prof. Dr. Çuhadaroğlu, artan iş yükü ve tasarruf tedbirleri kapsamında cihaz ve teknik ekipman kısıtlarının özel hastanelere yönelimi artırabileceğini söyledi. Üçüncü basamak hastanelerin hem hizmet sunumu hem de uzmanlık öğrencisi eğitimi yükümlülüklerinin olduğunu belirten Çuhadaroğlu, mesai dışı çalışmanın uzmanlık eğitiminin sekteye uğramasına yol açabileceğini vurguladı.

Sağlık çalışanları uluslararası standartların üzerinde çalışıyor

Yorgun bir şekilde görev yapan sağlık çalışanlarının hem kendi sağlığını hem de hastaların güvenliğini tehlikeye attığını belirten Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün haftalık 40-48 saat önerisinin Türkiye’de aşırı şekilde aşıldığını söyledi. Gece çalışmasının fizyolojiye aykırı olduğunu ve uyku bozukluğu, kardiyovasküler sorunlar, psikolojik ve metabolik riskler oluşturduğunu belirtti.

Hasta güvenliği risk altında

Mesai saatleri dışında yapılan elektif ameliyat ve girişimlerde komplikasyon riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Çuhadaroğlu, yorgun ekip, azalmış destek personeli ve acil durumlarda gecikmenin, sorunun yönetimini zorlaştıracağını söyledi. Çuhadaroğlu, sağlık çalışanlarının haklarının korunması ve belirlenen sürelerin uygulanmasının hem hasta güvenliği hem de çalışan esenliği için gerekli olduğunu vurguladı.

Yapısal ve sistemsel önlemler çağrısı

Türk Toraks Derneği, sağlık emekçilerinin aşırı yük altında çalıştırılmasına karşı çıkarken, yöneticileri yapısal ve sistemsel önlemler almaya davet etti. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, hekim iyilik halinin halk sağlığının temel bileşeni olduğunu belirterek, sistemin sürdürülebilirliği için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.