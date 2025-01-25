Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, Süper Lig'deki liderlik mücadelesinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi hedeflerine dair sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak mesajlar verdi.

"Gol yememek sevindirici"

Konyaspor karşılaşmasını değerlendiren Buruk, ikinci yarıda daha etkili oynadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İkinci yarıyı daha rahat oynadık ve ikinci golü de bulduk. Ancak neden iptal edildiğini anlayamadık. Genel olarak gol yememek bizi sevindirdi. Rakibimize pozisyon şansı tanımadık ve savunmada başarılı bir performans sergiledik."

"Muslera bir efsane"

Fernando Muslera'nın rekor kırdığı bu özel günde, tecrübeli kalecinin performansına da değinen Buruk, "Muslera'nın bu sayıya ulaşması inanılmaz bir başarı. Rekoru anlamlı bir günde kırdı. İnşallah burada bir kupa daha kazanır," dedi.

Avrupa Ligi'ndeki hedeflerini de paylaşan Buruk, şunları söyledi:

"İlk 16'da yer almayı garantiledik. Ancak hedefimiz ilk 8'e kalmak. Önümüzdeki maçlara çok iyi hazırlanacağız. Bir hayalimiz var ve bu hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız."

Son haftalardaki hakem kararlarına da değinen Buruk, "MHK yapısı değişti ancak VAR performansı hala düşük. Bu konuda daha dikkatli olunmalı," diyerek eleştiride bulundu.

Konyaspor galibiyetiyle liderlik farkını 9 puana çıkaran Galatasaray, ligdeki istikrarlı performansını sürdürüyor. Taraftarlar, Buruk'un "Bir hayalimiz var" sözleriyle Avrupa'da da büyük başarıların sinyalini almış durumda.