Van'da etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13 Aralık 2024 Cuma günü tüm il genelinde okullar tatil edildi. Van Valiliği, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13.12.2024 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.