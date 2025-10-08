Galatasaray, kasım ayındaki milli maç arasına kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 kritik mücadeleye çıkacak.
Galatasaray'ı zorlu lig ve Avrupa maratonu bekliyor
Galatasaray, ligde Göztepe ve Trabzonspor ile kritik karşılaşmalara çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Bodo/Glimt ve Ajax karşısında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 10 resmi maçta aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor: ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ile lider durumda bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Eintracht Frankfurt mağlubiyeti ile başladı. Ardından Liverpool’u yenerek iddiasını ortaya koydu. Teknik ekip, kasım ayındaki milli maç arasına kadar 6 kritik mücadelede hem ligde puan farkını açmayı hem de Devler Ligi’nde avantaj elde etmeyi hedefliyor.
Kasım öncesi maç programı
- 18 Ekim: Rams Başakşehir (Lig)
- Sonraki Hafta: Bodo/Glimt (Şampiyonlar Ligi)
- Devamı: Göztepe ve Trabzonspor (Lig)
- Şampiyonlar Ligi: Ajax deplasmanı
- 9 Kasım: Kocaelispor deplasmanı ile yoğun fikstür sona erecek