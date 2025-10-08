Galatasaray, kasım ayındaki milli maç arasına kadar lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 kritik mücadeleye çıkacak.

Galatasaray'ı zorlu lig ve Avrupa maratonu bekliyor

Galatasaray, ligde Göztepe ve Trabzonspor ile kritik karşılaşmalara çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Bodo/Glimt ve Ajax karşısında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 10 resmi maçta aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor: ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ile lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne Eintracht Frankfurt mağlubiyeti ile başladı. Ardından Liverpool’u yenerek iddiasını ortaya koydu. Teknik ekip, kasım ayındaki milli maç arasına kadar 6 kritik mücadelede hem ligde puan farkını açmayı hem de Devler Ligi’nde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Kasım öncesi maç programı