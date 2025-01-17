OnlyFans uygulamasında yeni bir akım başlatıldı. Pek çok kullanıcın katıldığı bu akımda, en fazla sayıda insanla birlikte olma iddiası bulunuyor. Türkiye'den bir kullanıcı da bu akıma katılacağını ve rekor kırmak istediğini söyledi. Bu akım kapsamında Bonnie Blue, 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini ve rekor kırdığını iddia etmişti

"Hedefim önce Türkiye sonra Dünya rekoru"

'Süt' isimli kullanıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. "Dünya rekorunu kırmam için sizlerin de desteğinize ihtiyacım var. Ben bu hazzı deneyimlemeye varım siz de arkamda mısınız?" Verdiği karara göre 24 saatte 100 erkekle birlikte olacak

Yakında başvuruları açacağını ve bu hazzı deneyimlemesinde yardımcı olmak isteyenler bu süreci takip etmesini istedi.