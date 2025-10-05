Galatasaray’da üst üste üç şampiyonluk yaşayan ve Liverpool galibiyetiyle adını tarihe yazdıran teknik direktör Okan Buruk’un yıllık maaşında dev artış yapıldı. Yeni rakam resmen dudak uçuklattı.

Maaşı 140 milyondan 200 milyona çıktı

Milliyet’in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, Başkan Dursun Özbek’in talimatıyla Okan Buruk’un maaşında iyileştirmeye gitti. Yıllık 140 milyon TL kazanan başarılı hocanın yeni ücreti 200 milyon TL’ye yükseltildi.

Bonuslar da cabası

Sözleşmede maaş dışında performansa dayalı birçok bonus maddesi de bulunuyor. Şampiyonluk, Avrupa kupaları ve derbi galibiyetleri Buruk’un kazancını daha da artıracak.

Beşiktaş derbisine özel prim

Galatasaray’ın bu akşam Beşiktaş ile oynayacağı derbi için de özel bir prim hazırlandı. Sarı kırmızılıların derbiyi kazanması halinde Okan Buruk’a 500 bin Euro prim ödenecek.