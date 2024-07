Okay Yokuşlu, Trabzonspor'da 2015-2018 yılları arasında forma giydikten sonra yeniden bordo-mavili kulübe döndü. Gece saatlerinde Trabzon'a gelen oyuncu, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Okay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a dönmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. "Uzun bir aradan sonra böyle bir karşılamayla tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum," diyen Okay, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılacağını belirtti.

"Abdullah hoca ile çalışmaktan mutluluk duyacağım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşmeler yaptığını belirten Okay Yokuşlu, hocasıyla çalışmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Okay, "Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz oldu. Bana ilgisini belirtti, ben de hoca ile çalışmaktan mutluluk duyacağım. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Çok güçlü bir kadro kuruluyor. Bunun takıma iyi yansıyacağını düşünüyorum," dedi.

Taraftarlarla birlikte üçlü çektirdi

Okay Yokuşlu, taraftarların sıcak karşılamasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Stadyumdaki atmosferi çok özledim," dedi. Taraftarlarla birlikte "üçlü" çektiren Okay, ardından konaklayacağı otele geçti.