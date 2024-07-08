Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye Tekvando Federasyonu'nda 16 yıldır yönetim kurulu üyeliği, asbaşkanlık ve başkanvekilliği görevlerinde bulunduğunu aktaran Duymaz, Avrupa Tekvando Federasyonu yönetim kurulunda da yer aldığını anlattı.

Oktay Duymaz, Sivas'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, adaylığını memleketinde açıklamaktan mutlu olduğunu söyledi.

SİVAS (AA) - Oktay Duymaz, Türkiye Tekvando Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sivasspor ile Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği yaptı

Sivasspor ile Cumhuriyet Üniversitesi iş birliği yaptı

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.