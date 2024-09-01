Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Çepni ve Sahil Yenice kırsal mahallelerinde, yaşlı vatandaşları hedef alan iki farklı dolandırıcılık vakası, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla aydınlatıldı. Dolandırıcılar, kendilerini jandarma görevlisi olarak tanıtarak, vatandaşları kandırmaya çalıştıkları esnada yakalandı.

Dolandırıcıların Planı: Sahte Jandarma Masalı

Olayların her ikisinde de dolandırıcılar, mağdurları telefonla arayarak, Bandırma merkezde işlenmiş bir cinayet soruşturmasında görev aldıklarını iddia ettiler. Suç mahallinde altın ve paraların çalındığını söyleyen dolandırıcılar, mağdurlara bu eşyaların jandarma tarafından incelenmesi gerektiğini belirttiler. Dolandırıcılar, mağdurları daha da inandırıcı hale getirmek için, evlerine bir jandarma personeli göndereceklerini, bu kişinin parola olarak “Vatan” kelimesini söyleyeceğini ifade ettiler.

40 Dakikalık Telefon Tuzağı

Telefon görüşmeleri sırasında dolandırıcılar, mağdurları yaklaşık 40 dakika boyunca telefonda tuttular ve bu süre zarfında mağdurların ziynet eşyalarını, dövizlerini ve paralarını hazırlamalarını sağladılar. Sahte jandarmanın evlerine geleceğini ve parola ile altınları teslim alacağını söyleyen dolandırıcılar, bu yolla mağdurları kandırarak dolandırmaya çalıştılar.

JASAT’tan Hızlı Müdahale

JASAT timleri, dolandırıcılık ihbarını alır almaz harekete geçerek, olayın izini sürmeye başladı. Yapılan hızlı ve titiz çalışma sonucunda, dolandırıcıların kullandığı yöntem tespit edilerek suçlular kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sırasında dolandırıcılardan elde edilen ziynet eşyaları ve paralar, sahiplerine eksiksiz olarak geri teslim edildi.