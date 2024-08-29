Yeni eğitim dönemi başladı ve ebeveynler, çocuklarının hastalanma ihtimalini düşünerek endişeleniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik, özellikle okul çağındaki çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıkları önlemek için uygulanabilecek etkili stratejileri paylaşıyor. Sağlıklı bir beslenme düzeni, hijyen kurallarına uyma ve doğru vitamin takviyeleri ile çocukların sağlıklarını nasıl koruyabileceklerini öğrenin.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik'in önerileri:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Sağlıklı gebelik ve beslenme. Normal doğum ve ilk 6 ay sadece anne sütü. “İlk 1000 Gün” dönemi boyunca katkısız, doğal beslenme. Aşıların eksiksiz yapılması. Probiyotik gıdalar tüketimi ve antibiyotiksiz yaşam. Düzenli D vitamini takviyesi ve açık havada oyun. Katkı maddesi içermeyen gıdalar ve aktif spor. Düzenli uyku ve hijyen kurallarına uyma.

Üst Solunum Yolu Hastalıklarına Dikkat: Sınıfların sık havalandırılması ve oyuncakların temizliği. Hasta çocukların okula gönderilmemesi.

Vitamin Takviyesi: Her çocuk için vitamin ya da bağışıklık ilacı kullanılmasını tavsiye etmiyor; ancak düzenli D vitamini, haftada 1-2 gün balık, omega-3 ve çinko takviyeleri öneriyor.

