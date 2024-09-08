Türkiye'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına bir gün kala, Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda hareketlilik yaşanıyor. Okulların açılmasıyla birlikte, memleketlerine dönenler ve İstanbul'a geri dönenler otogarda yoğunluk oluşturdu.

Otogarda bilet bulmakta güçlük çeken yolcular, dönüşteki trafik sıkışıklığından şikayetçi. Özellikle otogarın giriş ve iç kısmında yoğunluk gözlemleniyor, bu da hem otogar içi hem de çevresindeki trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Arife Hoşkız: "İstanbul trafiğine Allah yardım etsin"

Küçük oğluyla memleketi Çanakkale'ye döneceğini belirten Arife Hoşkız, "Lapseki'ye gidiyoruz. Hafta sonu oğlumla İstanbul’a geldik, şimdi evimize dönüyoruz. Okullar başlıyor ve İstanbul trafiği oldukça yoğun. Biz gidiş dönüş bilet aldığımız için rahat ettik, ancak otogarın bu kadar yoğun olduğunu görünce, daha da kalabalıklaşacağından endişeliyim. Güzel bir saati tercih ettik" şeklinde konuştu.

Yusuf Demir: "Bilet bulmakta zorluk çekiyoruz"

Bilet bulmakta zorlandığını belirten veli Yusuf Demir, "Ailecek Çerkezköy'e gidiyoruz. Otogarda yoğunluk var ve bilet bulmakta güçlük çekiyoruz. Şu anda bir araç mevcut, biz de ikinci aracı bekliyoruz. Bu yoğunluk sebebiyle planlarımızda aksama yaşanabilir" dedi.

Okul sezonu ve dönüş yoğunluğu

Okul sezonunun açılmasıyla birlikte, Türkiye genelinde tatil bölgelerinden büyük şehirler ve eğitim merkezlerine dönüşler hız kazandı. Büyük İstanbul Otogarı da bu dönüşlerin merkezi noktalarından biri olarak, yoğun bir trafik ve bilet bulma sorunu ile karşı karşıya. Yolcuların geri dönme süreçleri, hem otogar içindeki hem de dışındaki trafik yoğunluğunu artırırken, yetkililer de bu durumu yönetmek için çalışmalarını sürdürüyor.