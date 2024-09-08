Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Genel Başkanı Tulgay Hasar ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye’deki engelli nüfusunun yüzde 10-12 aralığında olduğu vurgulanarak, iki ülkenin engelli dernekleri arasında dostluğu pekiştirme ve farkındalık projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Dostluk Köprüsü projesi

Dernek yetkilileri, engelli bireyler için ürettikleri çözümler ve Türkiye genelinde yürüttükleri projeler hakkında Büyükelçi Jeong’a bilgi verdi. Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar, Güney Kore ve Türkiye arasında bir “Dostluk Köprüsü” kurmayı hedeflediklerini belirtti. Marmaris'te Güney Koreli engellilere yönelik yapılan çalışmaları yerinde göstermek için bilgilendirme ziyaretleri yapılmasını teklif etti.

Ziyaretin sonunda, Büyükelçi Jeong'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü simgeleyen ay yıldızlı bir plaket takdim edildi. Tulgay Hasar, Büyükelçi Jeong’a engelli bireyler için verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, uluslararası dayanışmanın engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmedeki rolünü vurguladı.