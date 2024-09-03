Okul Öncesi Göz Muayenesi Şart! Başarıyı Doğrudan Etkiliyor

Okulların açılmasına günler kala, aileler yeni eğitim yılı için hazırlıklarını sürdürürken, göz sağlığı uzmanları da çocukların mutlaka göz muayenesinden geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Medicana Sağlık Grubu Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mustafa Oğuztöreli, göz sağlığının okul çağındaki çocuklar için başarının anahtarı olduğunun altını çiziyor.

“Göz sağlığı dikkat eksikliği ile karıştırılabilir”

Op. Dr. Mustafa Oğuztöreli, çocukların derste tahtadaki yazıları okuyamamasının dikkat dağınıklığı ve okul başarısızlığına yol açabileceğini belirterek, “Çocuk, tahtadaki yazıları net göremeyince başka yerlere bakmaya başlıyor. Bu da dikkat eksikliği veya hiperaktivite gibi yanlış tanılara neden olabiliyor. Halbuki bu durum basit bir görme bozukluğundan kaynaklanabilir” dedi. Göz sağlığının ihmal edilmesi halinde çocukların derse ilgisinin azaldığını ve bu durumun başarıyı olumsuz etkilediğini vurguladı.

Bebeklikten itibaren takip edilmeli

Göz sağlığının yenidoğan döneminden itibaren dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade eden Oğuztöreli, “Bebekler ilk ay, 3. ay ve 6. ayda göz doktoru tarafından muayene edilmelidir. Gözyaşı kanalı tıkanıklığı, şaşılık gibi problemler erken dönemde tespit edilip tedavi edilebilir. Herhangi bir göz sorunu olmayan çocukların ise 3 yaşından itibaren her yıl göz kontrolünden geçmesi önerilir. Eğer gözde bir sorun varsa, bu kontrollerin 6 ayda bir yapılması çok önemlidir” diye konuştu.

Gizli şaşılık tedavisi erken yaşta kolay

Çocuklarda şaşılığın, erken yaşta fark edilirse kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirten Op. Dr. Oğuztöreli, “Şaşılık genellikle hemen fark edilen bir durumdur. Ancak ‘gizli şaşılık’ dediğimiz, ilk bakışta anlaşılamayan bir durum da olabilir ve genellikle anneler tarafından fark edilir. Gözlükle düzelmeyen durumlar ameliyatla düzeltilebilir ve ileride yaşanabilecek görme problemleri ile sosyal sorunların önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim döneminde çocukların akademik başarısını desteklemek için göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, ebeveynlerin bu konuda bilinçli olmasının önemine dikkat çekiyor. Göz sağlığı, okul döneminde başarının yanı sıra çocukların sosyal gelişimini de etkileyen kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.