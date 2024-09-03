Erken seçim ve “yeni anayasa” tartışmaları eş zamanlı sürerken CHP lideri Özgür Özel, rakibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Erken seçim için 2025 ve 2026 yıllarını işaret eden Özel, “Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok” diye konuştu.

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Özel, “Bugün Türkiye'de seçimlerin olmasının iki yolu var. Meclis 360 milletvekili ile seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var. Seçimleri yenileyeceğiz. 2025’in Kasım’ında koyalım sandıkları. Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026’nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum” dedi.

“Eskiden yoksul olanlar derin yoksulluğun pençesinde”

Hayat pahalılığına ve Türkiye İstatistik Kurumu ile Enflasyon Araştırma Grubu’nun açıkladığı enflasyon oranlarındaki farka dikkat çeken Özel, “Geçen seneden bugüne fiyatlar yüzde 90 mı arttı, yüzde 50 mi arttı? Bu arada 40 ne oluyor? Bu aradaki 40 emeklilerin çalınan para. Türkiye'nin üzerinde durması gereken konu bu. İnsanların bu yöntemle para çalıyorlar” ifadelerini kullandı. Özel, şunları söyledi:

“Eskiden yoksul olanlar şimdi derin bir yoksulluğun pençesinde, orta sınıf ise yoksullaşmış durumda. İnsanlar, maaşlarını kiraya verince aç kalıyorlar, karınlarını doyurunca da barınacak yer bulamıyorlar. Bu durum, öfkeye dönüşen bir hüzün yaratıyor, ancak umut ışığı da sönmüş değil. İktidar değişimi için artık günler sayılıyor.”

“İktidar yeni anayasa koşullarını ortadan kaldırdı”

Özgür Özel, “yeni anayasa” kavramı üzerinden kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı. Önce mevcut Anayasa’ya uyulması gerektiğini ve ihtiyaç olsa bile yeni anayasa yapılmasının koşullarının ortadan kaldırıldığını söyleyen Özel, şunları dile getirdi:

“Toplumsal mutabakat metni, toplumsal mutabakatla olur. Türkiye'nin bir mutabakata ihtiyacı var. Türkiye'nin yüzde 70'i yönetim sisteminden memnun değil. Bugün Türkiye'de insanların ne istediğini sorun, kimse anayasa yazmaz. Ama Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Bence var. Aslında yeni bir Anayasa'yı hepimiz Erdoğan'dan daha çok istiyoruz. Ama Erdoğan, yeni bir Anayasa'nın yapılmasının koşullarının ortadan kaldırdı. Önce mevcut Anayasa'ya tam uyulması gerekir. Bu çok kolay bir laf. Ancak Erdoğan için çok zor.”