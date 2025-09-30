Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladı. Toplantıda, Gazze’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya savaşı ve Terörsüz Türkiye süreci gibi kritik konular ele alınacak.

Toplantıda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 17.00’de başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, iç ve dış güvenlik politikaları masaya yatırılacak. Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılıyor ve MGK’ya yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ilk kez katılıyor.

Toplantının en sıcak gündem maddelerinden biri Gazze olacak. İsrail ile Filistin arasındaki gerilim, bölgedeki güvenlik ve siyasi dengeleri etkilemeye devam ederken, MGK bu konuda Türkiye’nin tutumunu ve atılacak adımları değerlendirecek. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı ve bu savaşın bölge üzerindeki etkileri, bu süreçte yapılacak diplomatik ve askeri çalışmalar da konuşulacak.

Terörsüz Türkiye süreci de konuşuldu

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Terörsüz Türkiye süreci olacak. MGK, bu süreçte gelinen noktayı ve silah bırakma faaliyetlerini değerlendirerek, Türkiye’nin iç güvenlik politikaları ve terörle mücadeleye yönelik yeni adımlar atılmasını tartışacak.